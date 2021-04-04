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На Украине ВСУ назвали «щитом Европы»

Майк Габриелян
43 минуты назад
Вступление Украины в НАТО усилит военно-политический альянс и укрепит позиции Киева в противостоянии с Россией. Об этом заявил главком ВСУ, бывший кремлевский курсант и советский лейтенант Руслан Хомчак
На Украине ВСУ назвали «щитом Европы»
Фото: ReutersReuters
«За последние годы ВСУ стали настоящим щитом Европы, а наша страна — активным контрибьютором евроатлантической безопасности», — сказал он.
Он отметил, что в этом году вооруженные формирования Киева будут участвовать в 24 учениях, из которых 15 будут «многонациональными» и пройдут за пределами Украины.
Согласно уставу НАТО, в члены этой организации нельзя принимать страну, на территории которой ведутся боевые действия.
Руслан Хомчак – уроженец Львова. Окончил в 1988 году Московское высшее общевойсковое командное училище и в звании лейтенанта Вооруженных сил СССР был направлен в Группу советских войск в Германии. С развалом СССР Хомчак начал делать карьеру в создаваемой «украинской армии». На пост главкома его выдвинул президент Зеленский.
Ранее «Рамблер» сообщал, что на Украине оценили вероятность войны с Россией.
В мире,Руслан Хомчак,НАТО,Киев,Россия,Украина,
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