Кравчук выдвинул ультиматум на переговорах по Донбассу

Кравчук возложил на Российскую Федерацию ответственность за обстрелы возле посёлка Шумы в Донбассе. Он отметил, что мировое сообщество обязано продолжить давление на РФ, вплоть до введения очередных санкций. По его словам, «только таким способом можно остановить Россию».