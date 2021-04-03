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Кравчук: "С Россией договариваться нельзя"

Майк Габриелян
25 минут назад
Первый президент Украины, 87-летний Леонид Кравчук заявил, что Украина сегодня для России является врагом, а Белоруссия — «холуем».
«Как сказал Солженицын, "у России нет друзей, у нее либо враги, либо холуи". Вот сегодня враг — Украина, а холуй — Белоруссия. И это очевидно»,— сказал Кравчук в эфире киевского ТВ, передает ТАСС.
По мнению бывшего советского партийного деятеля, символичным подтверждением слов Солженицына стало то, что в день телефонной беседы Зеленского и Байдена прошли переговоры Путина и Лукашенко.
Кравчук добавил, что ранее лидеры Запада интересовались позицией РФ по тому или иному вопросу, спрашивая, «как на это посмотрит Москва».
«И только сейчас, где-то в последний месяц, стало очевидным и для США, и для Запада, что с Россией договариваться нельзя», - сказал он.
Леонид Кравчук сейчас является представителем Киева в контактной группе по Донбассу. В советские годы занимал высшие должности в КПСС, был членом политбюро, отвечал за идеологию, агитацию и пропаганду коммунистических идей. Это припомнил депутат Госдумы Руслан Бальбек. По его словам, нельзя верить человеку, который недавно кричал: «Слава КПСС!» и «Долой НАТО!», а сегодня вдруг стал обожателем США и "светилом украинской евроинтеграции".
«Настоящие враги России - это политики, такие, как Кравчук, которые строят карьеру на оскорблении русского народа и русской цивилизации, по совместительству они ещё подрабатывают и врагами Украины. Именно они довели страну до того кризиса, в каком она сейчас находится», - сказал парламентарий, которого цитирует РИА Новости.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в Кремле назвали пугающей ситуацию на линии соприкосновения в Донбассе.
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