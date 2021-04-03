Кравчук: "С Россией договариваться нельзя"

«Как сказал Солженицын, "у России нет друзей, у нее либо враги, либо холуи". Вот сегодня враг — Украина, а холуй — Белоруссия. И это очевидно»,— сказал Кравчук в эфире киевского ТВ, передает ТАСС.
«И только сейчас, где-то в последний месяц, стало очевидным и для США, и для Запада, что с Россией договариваться нельзя», - сказал он.
«Настоящие враги России - это политики, такие, как Кравчук, которые строят карьеру на оскорблении русского народа и русской цивилизации, по совместительству они ещё подрабатывают и врагами Украины. Именно они довели страну до того кризиса, в каком она сейчас находится», - сказал парламентарий, которого цитирует РИА Новости.