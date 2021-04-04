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На белорусском ТВ высмеяли Зеленского

News.ruиещё 5
16 минут назад
Журналистка белорусского государственного канала «СТВ» Юлия Артюх высмеяла президента Украины Владимира Зеленского.
На белорусском ТВ высмеяли Зеленского
Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.comVolodymyr Zelensky/via Globallookpress.com
В эфире программы «Новости 24 часа» она заявила, что народ Украины вынужден «лазить по мусоркам в поисках еды», в то время, как президент страны «сидит роскошном кабинете, снимая стримчики».
Это одна из основных функций главы Украины, — иронично резюмировала Артюх.
Ранее NEWS.ru писал о том, что экс-президент Украины Леонид Кравчук назвал Белоруссию «холуем» России. При этом он вспомнил высказывание писателя Александра Солженицына о России и её окружении.
В мире,Владимир Зеленский,Александр Солженицын,Леонид Кравчук,Украина,
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