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Греция продлила разрешение на въезд россиян до 19 апреля

RT на русскомиещё 3
9 минут назад
Греция до 19 апреля продлила разрешение на въезд 4 тыс. россиян в неделю, сообщает РИА Новости со ссылкой на решение семи министерств, опубликованное правительственной газете Греции.
Греция продлила разрешение на въезд россиян
Фото: ТАССТАСС
Отмечается, что данное постановление будет действовать с 5 по 19 апреля.
Граждане России могут въезжать на греческую территорию через аэропорты Афин, Салоников и Ираклиона.
При себе россиянам необходимо иметь отрицательный лабораторный тест на COVID-19 методом ПЦР, полученный за 72 часа до их прибытия в Грецию.
Ранее Греция увеличила в восемь раз, до 4 тыс. в неделю, число разрешений на въезд для российских граждан.
В мире,РИА Новости,Греция,
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