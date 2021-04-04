Греция продлила разрешение на въезд россиян

Граждане России могут въезжать на греческую территорию через аэропорты Афин, Салоников и Ираклиона.

При себе россиянам необходимо иметь отрицательный лабораторный тест на COVID-19 методом ПЦР, полученный за 72 часа до их прибытия в Грецию.