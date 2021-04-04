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За прошедшие сутки в США привились 4 млн человек

RT на русскомиещё 3
30 минут назад
Более 4 млн американцев сделали прививку от коронавируса за прошедшие сутки, сообщил эпидемиолог Сайрус Шапар, ответственный в Белом доме за данные о коронавирусе в США.
4 млн человек привились от COVID-19 за прошедшие сутки в США
Фото: ТАССТАСС
«Более 4,08 миллиона доз в общей сложности были введены вчера», — написал Шапар в своём Twitter.
По его словам, это первый день в США, когда число вакцинированных за сутки превысило 4 млн.
Ранее президент США Джо Байден пообещал, что к 19 апреля 90% взрослого населения страны получат право на вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19.
В мире,Джозеф Байден,Соединенные Штаты,
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