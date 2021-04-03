Немцев предупредили о жестких ограничениях

«Следующие несколько недель снова потребуют серьезных ограничений, вы знаете это не хуже меня. И, наоборот, я хочу вас заверить: как пандемия требует от вас многого, так и вы можете требовать многого от политики. Ваши ожидания от власть имущих ясны: соберитесь! Конечно, от пандемии нет волшебного средства. Вот почему нужен политический спор, но спор не должен становиться самоцелью», – приводит текст речи Штайнмайера РИА «Новости».
«Я все больше понимаю нетерпение, разочарование по поводу неудач последних нескольких месяцев. Многое сделано и многое достигнуто. Тем не менее, были ошибки – при тестировании, вакцинации, цифровых решениях», – заявил президент.
«Год назад мы с нетерпением ждали следующей Пасхи, весны без пандемии. Но наши надежды не оправдались. Напротив, по нам сильно ударила третья волна. Я знаю, что после 13 месяцев призывы к стойкости не помогают. В эти изнурительные времена притупляются все призывы к терпению, разуму и дисциплине. Чувство бессилия и разочарования распространяется, и поэтому к беспокойству о здоровье, школе, работе и экономике добавляется еще одно измерение: кризис доверия», – добавил Штайнмайер.
«Позавчера я получил свою первую прививку, и я доверяю всем – подчеркиваю: всем – вакцинам, одобренным в Германии. Вакцинация – самый важный шаг на пути к выходу из пандемии, поэтому воспользуйтесь возможностями! Участвуйте! К сожалению, путь оказался длиннее, чем предполагалось. Не только для нас – многие из наших соседей пострадали еще сильнее. Некоторые опередили нас. В любом случае до цели еще никто не дошел», – сказал Штайнмайер.
«Я спрашиваю себя: почему в Германии всегда должна быть превосходная степень – приветствовать до небес или печалиться до смерти? Правда в том, что мы не чемпионы по пандемии, но и не полные неудачники. Мы – Федеративная Республика Германия. Мы сильно сомневаемся, но и многое умеем! И теперь это вопрос способностей, а не сомнений. Мы вместе живем в этой стране и вместе хотим хорошего будущего. Итак, будем уверены в себе и будем заботиться друг о друге. Дорогие соотечественники, для христиан Пасха означает уверенность в том, что последнее слово не за смертью и угнетением, и это должен быть праздник надежды для всех людей в нашей стране. У нас есть все основания надеяться на это. Желаю вам счастливой Пасхи», – заключил президент ФРГ.