Немцев предупредили о жестких ограничениях

Глава государства подчеркнул, что стране «нужны ясность и решимость», нужны понятные и прагматичные правила, чтобы люди смогли ориентироваться, «чтобы эта страна могла снова продемонстрировать то, что в ней заложено». Он назвал ситуацию вокруг пандемии «историческим кризисом», указав, что для некоторых граждан речь идет не только о потерянных из-за коронавируса доходах, а просто о выживании.