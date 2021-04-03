Главу Минздрава Румынии оштрафовали за отсутствие маски

Генеральное управление полиции Бухареста заявило, что министр был оштрафован за несоблюдение закона о предупреждении и борьбе с эффектами пандемии COVID-19, сказано на сайте. Сумма штрафа составила 1500 леев (360 долларов). В Румынии с 9 ноября введен комендантский час с 22.00 до 5.00 (23.00 до 6.00 мск). Кроме того, жители в возрасте от пяти лет обязаны носить маски даже на улицах.