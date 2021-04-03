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Главу Минздрава Румынии оштрафовали за отсутствие маски

Газета.Ru
6 часов назад
В Румынии оштрафовали министра здравоохранения Влада Войкулеску на 360 долларов за отсутствие медицинской маски в закрытом помещении, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на агентство Mediafax.
Главу Минздрава Румынии оштрафовали за отсутствие маски
Фото: Rastislav Polak/EU2016 SKRastislav Polak/EU2016 SK
"Оштрафован министр здравоохранения Влад Войкулеску", - уточняет агентство.
Генеральное управление полиции Бухареста заявило, что министр был оштрафован за несоблюдение закона о предупреждении и борьбе с эффектами пандемии COVID-19, сказано на сайте. Сумма штрафа составила 1500 леев (360 долларов). В Румынии с 9 ноября введен комендантский час с 22.00 до 5.00 (23.00 до 6.00 мск). Кроме того, жители в возрасте от пяти лет обязаны носить маски даже на улицах.
Согласно ограничениям, все государственные и частные компании по возможности должны организовать для сотрудников удаленный режим работы. Наложен запрет на проведение праздничных мероприятий в любых помещениях. Кроме того, запрещена работа закрытых рынков, ярмарок, выставок. Ограничения будут действовать до 13 апреля.
В мире,Медицинские маски,Минздрав РФ,РИА Новости,Румыния,
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