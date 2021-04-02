В Тунисе открыли бюст Юрия Гагарина

Участие в церемонии, посвященной 60-летию первого полета человека в космос, приняли посол России
в Тунисе Сергей Николаев
, министр иностранных дел Туниса Усман Джеранди, министр высшего образования и научных исследований Туниса Ульфа бен Уда, а также главы диппредставительств ряда африканских стран. Бронзовый бюст первого космонавта работы скульптора Алексея Леонова
был передан в дар тунисской стороне международным благотворительным общественным фондом "Диалог Культур - Единый мир" при содействии посольства России.