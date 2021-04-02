В Тунисе открыли бюст Юрия Гагарина

Как отметил в своем выступлении российский посол, символичным моментом стало то, что празднование 60-летия первого полета человека в космос практически совпало с выводом на орбиту первого тунисского искусственного спутника Земли Challenge One российской ракетой-носителем "Союз-2.1а". "Открытый сегодня бюст Юрия Гагарина станет символом набирающего обороты двустороннего взаимодействия. Достигнутые в рамках нашего сотрудничества результаты закладывают прочный фундамент для дальнейшего расширения партнерства в аэрокосмической отрасли за счет арабских и африканских государств", - подчеркнул Николаев.