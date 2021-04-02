Премьер Чехии: ЕС вынуждает нас купить "Спутник V"

Бабиш ранее в пятницу заявил, что в ЕС на практике отсутствует солидарность при распределении вакцин от коронавируса. Таким образом он раскритиковал сделанное в четверг вечером заявление председательствующей в ЕС Португалии, что страны организации пришли к компромиссу по поводу распределения дополнительной партии из 10 млн доз вакцины производства американской компании Pfizer
и ее германского партнера BioNTech. Лиссабон объявил, что большинство государств сообщества отказались от своей доли препарата в пользу Словакии, Хорватии, Болгарии, Латвии и Эстонии.