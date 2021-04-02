В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

Байден и Зеленский обсудили "войска России" у границ Украины

Вероника Полынина
48 минут назад
Президент США Джо Байден и его украинский коллега Владимир Зеленский впервые поговорили по телефону, передает ТАСС.
Байден и Зеленский обсудили "войска России" у границ Украины
Фото: ReutersReuters
В ходе беседы американский лидер подтвердил приверженность Вашингтона поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, сообщили в пресс-службе Белого дома.
Кроме того, Джо Байден выразил приверженность США стратегическому партнерству в борьбе с коррупцией и осуществлении реформ на Украине, «которые обеспечивают справедливость, безопасность и процветание для народа Украины».
Стороны также обсудили «важность тесного сотрудничества США и Украины в целях сдерживания пандемии и укрепления демократии в регионе».
Кроме того, по информации журналистки издания Politico Наташи Бертранд, стороны обсудили «сообщения о наращивании присутствия российских войск на восточном рубеже».
Бертранд сообщила, что разговор лидеров двух стран длился 30-40 минут.
Агентство Reuters со ссылкой на источники утверждает, что Байден также заявил о намерении посетить Украину.
Как сообщал «Рамблер», Джо Байден вступил в должность президента США 20 января. Ранее на этой неделе состоялись телефонные переговоры между госсекретарем США Энтони Блинкенаом, главой Пентагона Ллойдом Остином и председателем Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марком Милли и их украинскими коллегами.
В мире,Ллойд Остин,Марк Милли,Владимир Зеленский,Джозеф Байден,Комитет начальников штабов,Пентагон,Reuters,ИТАР-ТАСС,Россия,Соединенные Штаты,Украина,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители