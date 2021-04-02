Байден и Зеленский обсудили "войска России" у границ Украины

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В ходе беседы американский лидер подтвердил приверженность Вашингтона поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины , сообщили в пресс-службе Белого дома.

Кроме того, Джо Байден выразил приверженность США стратегическому партнерству в борьбе с коррупцией и осуществлении реформ на Украине, «которые обеспечивают справедливость, безопасность и процветание для народа Украины».

Стороны также обсудили «важность тесного сотрудничества США и Украины в целях сдерживания пандемии и укрепления демократии в регионе».

Кроме того, по информации журналистки издания Politico Наташи Бертранд, стороны обсудили «сообщения о наращивании присутствия российских войск на восточном рубеже».

Бертранд сообщила, что разговор лидеров двух стран длился 30-40 минут.