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Рекорд по количеству звонков в скорую помощь за день установили на Украине

Национальная Служба Новостей
28 минут назад
Руководитель экспертной группы по вопросам оказания экстренной медицинской помощи департамента медуслуг Минздрава Украины Александр Данилюк заявил, что 31 марта в стране зафиксировали рекордное количество обращений в службу экстренной медпомощи, сообщает ТАСС. По его словам, средний показатель составил 35 705 обращений. При этом в 16 823 случаях к пациентам выезжала бригада, и 5 025 человек были госпитализированы «Это исторический максимум обращений», - отметил Данилюк, уточнив, что эти колебания связаны с ростом случаев COVID-19. Ранее сопредседатель украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Бойко заявил телеграм-каналу «Радиоточка НСН», что к ухудшению ситуации с коронавирусом на Украине мог привести, в том числе, отказ от закупок вакцины «Спутник V».
Рекорд по количеству звонков в скорую помощь за день установили на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В мире,Александр Данилюк,Юрий Бойко,Минздрав РФ,ИТАР-ТАСС,Украина,
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