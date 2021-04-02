Киев обвинил Москву в "присвоении" радиочастот

"Мы отслеживаем, и у нас были огромные отчеты по тому, как Роскомнадзор продолжает выдавать лицензии на использование украинских частот, которые являются имуществом Украины. И здесь, мне кажется, есть большая перспектива, во-первых, санкционного реагирования - эта работа точно проводилась, ее надо реанимировать. И перспектива арбитража, которая, кстати, нами сейчас прорабатывается", - сказала Джапарова на слушаниях в комитете Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики.
"Есть факт незаконного использования радиочастотного ресурса. В соответствии с регламентом и статутом, подобные споры должны решаться по дипломатическим каналам, и когда этот инструмент исчерпывается, тогда появляется перспектива арбитража", - пояснила замминистра.