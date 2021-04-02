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Киев обвинил Москву в "присвоении" украинских радиочастот

РИА Новости
1 час назад
МИД Украины не исключает перспективу арбитража из-за якобы присвоении Россией телекоммуникационной системы и радиочастотного ресурса Украины, заявила в пятницу первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.
Киев обвинил Москву в "присвоении" радиочастот
Фото: ТАССТАСС
По ее словам, телекоммуникационная система Украины вместе с радиочастотным ресурсом фактически "украдена" Россией.
"Мы отслеживаем, и у нас были огромные отчеты по тому, как Роскомнадзор продолжает выдавать лицензии на использование украинских частот, которые являются имуществом Украины. И здесь, мне кажется, есть большая перспектива, во-первых, санкционного реагирования - эта работа точно проводилась, ее надо реанимировать. И перспектива арбитража, которая, кстати, нами сейчас прорабатывается", - сказала Джапарова на слушаниях в комитете Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики.
По ее словам, перспектива арбитражного рассмотрения этого вопроса будет рассмотрена на межведомственном совещании через неделю.
"Есть факт незаконного использования радиочастотного ресурса. В соответствии с регламентом и статутом, подобные споры должны решаться по дипломатическим каналам, и когда этот инструмент исчерпывается, тогда появляется перспектива арбитража", - пояснила замминистра.
В мире,Верховная Рада,Роскомнадзор,МИД,Москва,Киев,Россия,Украина,
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