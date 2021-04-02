Обзор иноСМИ: в Польше готовят новый альянс против России

Польский генерал задумал новый альянс против России
Экс-глава сухопутных войск Польши
Вальдемар Скжипчак заявил, что многие эксперты предсказывают войну в балтийском регионе, и «такого развития событий нельзя исключать», пишет
Defence24. По мнению Скжипчака, Россия
может начать такую войну, чтобы «отвлечь общественность от нарастающих экономических проблем».
Скжипчак заявил, что для противостояния России Польша может инициировать новый Балтийский альянс на базе НАТО
, в который также войдут Финляндия
и Швеция
.
«Страны должны объединить свои оборонительные возможности в единую систему, мощь которой будет действовать как сдерживающий фактор. Мы все в регионе разделяем одни и те же цели. < > Включение шведских и финских военно-морских баз и аэропортов в систему обороны значительно улучшит оперативные возможности», - отметил он.
Россия и Китая: скандальная делегация в Крыму и борьба за влияние
Портал EurasiaNet проанализировал
последние события в российско-китайских отношениях. Впервые с начала пандемии глава МИД РФ Сергей Лавров
посетил Китай, многие заговорили о «медовом месяце» стран, но интересы Москвы и Пекина местами сталкиваются, подчеркивает издание.
Специалист по России в Азиатско-Тихоокеанском регионе Александр Габуев
назвал острым регионом Центральную Азию. К примеру, китайцы без согласований с Россией открыли пограничную базу в Таджикистане. В марте появились новости о визите китайской бизнес-делегации в Крым. Бизнесмены вели переговоры о поставках местной пивной и безалкогольной продукции, но делегация оказалась «не такой представительной»: все трое вошедших в нее граждан Китая - предприниматели с оптовых рынков Москвы.
Российские дипломаты об ужасах КНДР
Газета The Guardian обратила
внимание на пост посольства РФ, в котором дипломаты рассказали об «ужасной» ситуации в КНДР.
«Покидающих корейскую столицу можно понять – далеко не каждый может выдержать беспрецедентные по своей строгости тотальные ограничения, острейший дефицит необходимых товаров, в том числе лекарств, отсутствие возможности решать проблемы со здоровьем», - отметили дипломаты, комментируя отъезд своих коллег.
В письме посольства говорится, что в Пхеньяне «почти не осталось дипломатов», общее международное присутствие составляет 290 человек. The Guardian отмечает, что шесть северокорейских пограничников сбежали в Китай на прошлой неделе, объяснив это «голодом и усталостью». Несмотря на регулярные побеги из КНДР, такие большие группы редко пересекают границу. СМИ писали о нехватке в стране продуктов, мыла, зубной пасты и батареек. Торговля КНДР с Китаем упала примерно на 80 процентов, так как Пхеньян опасается «завоза вируса».
«Дорогое заявление дешевого бренда»: китайцы в ярости из-за H&M
Портал Guancha рассказал
, что H&M «до сих пор не принесла извинений» за письмо об использовании принудительного труда уйгуров на китайских фабриках (компания выражала обеспокоенность и грозила прекратить сотрудничество, если это подтвердится). Позже в компании заявили о планах вернуть доверие китайских потребителей и заверили, что ее долгосрочные обязательства на китайском рынке «остаются твердыми».
Портал «ИноСМИ» собрал
комментарии китайских интернет-пользователей к этой новости. «Все очень четко понимают этот посыл: мы будем продолжать чернить Китай, но вы не должны мешать нам зарабатывать деньги на китайском рынке», - написала пользовательница под ником Иберия. Многие комментаторы заявили, что страна не должна принимать извинения от компании.
«Россия испытывает Байдена»
Авторы The Wall Street Journal назвали
новости о стягивании российских войск к границе с Украиной способом Москвы «испытать» Джо Байдена
: если в Донбассе снова вспыхнут бои, получит ли Киев поддержку от президента США.
Эксперт Эстонского института внешней политики Джеймс Шерр
добавил, что мобилизация отражает «разочарование» Москвы последними действиями украинских властей. В феврале правительство Владимира Зеленского
пошло в наступление на политика Виктора Медведчука
, которого считают пророссийским, лицензии лишились связанные с ним каналы.