Обзор иноСМИ: в Польше готовят новый альянс против России

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Российские дипломаты об ужасах КНДР

В письме посольства говорится, что в Пхеньяне «почти не осталось дипломатов», общее международное присутствие составляет 290 человек. The Guardian отмечает, что шесть северокорейских пограничников сбежали в Китай на прошлой неделе, объяснив это «голодом и усталостью». Несмотря на регулярные побеги из КНДР, такие большие группы редко пересекают границу. СМИ писали о нехватке в стране продуктов, мыла, зубной пасты и батареек. Торговля КНДР с Китаем упала примерно на 80 процентов, так как Пхеньян опасается «завоза вируса».