В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

Опубликовано видео разгона 5000 человек на «фестивале» в Бельгии

Алевтина Жаркова
31 минуту назад
Первоапрельская шутка обернулась массовыми беспорядками и столкновениями с полицией в столице Бельгии. Накануне жители Брюсселя собрались в парке Буа де ля Камбр на музыкальный фестиваль, сообщения о проведении которого распространялись в соцсетях в марте. На него якобы были приглашены 200 европейских диджеев.
Однако информация о мероприятии оказалась ложной – это была всего лишь шутка ко Дню смеха. Бельгийцы, впрочем, не стали расходиться, узнав о том, что фестиваля не будет. Они включили музыку и начали танцевать, не реагируя на призывы полиции разойтись.
В результате массовая «вечеринка» на природе завершилась совсем безрадостно: людей разгоняла конная полиция, также в ход пошли водометы. Жуткие кадры разгона молодежи из европейской столицы появились в распоряжении Telegram-канала Mash.
Розыгрыш «организаторов фестиваля» привел к тому, что примерно 100 человек были задержаны, а несколько десятков получили ранения.
В мире,Происшествия,Европа,Видео,Бельгия,Брюссель,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители