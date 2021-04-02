Однако информация о мероприятии оказалась ложной – это была всего лишь шутка ко Дню смеха. Бельгийцы, впрочем, не стали расходиться, узнав о том, что фестиваля не будет. Они включили музыку и начали танцевать, не реагируя на призывы полиции разойтись.