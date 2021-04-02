Первоапрельская шутка обернулась массовыми беспорядками и столкновениями с полицией в столице Бельгии
. Накануне жители Брюсселя
собрались в парке Буа де ля Камбр на музыкальный фестиваль, сообщения о проведении которого распространялись в соцсетях в марте. На него якобы были приглашены 200 европейских диджеев.
Однако информация о мероприятии оказалась ложной – это была всего лишь шутка ко Дню смеха. Бельгийцы, впрочем, не стали расходиться, узнав о том, что фестиваля не будет. Они включили музыку и начали танцевать, не реагируя на призывы полиции разойтись.
В результате массовая «вечеринка» на природе завершилась совсем безрадостно: людей разгоняла конная полиция, также в ход пошли водометы. Жуткие кадры разгона молодежи из европейской столицы появились в распоряжении Telegram-канала Mash.
Розыгрыш «организаторов фестиваля» привел к тому, что примерно 100 человек были задержаны, а несколько десятков получили ранения.