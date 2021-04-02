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Украина ввела санкции против 11 российских компаний

Деловая газета "Взгляд"иещё 5
32 минуты назад
Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) объявил о введении санкций против 11 российских компаний, сообщают СМИ.
Украина ввела санкции против 11 российских компаний
Фото: ReutersReuters
Под санкции попали 11 российских компаний, включая Россотрудничество, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.
Также под санкции попали 68 компаний, которые связаны с лицами, вошедшими в санкционный список контрабандистов, который также объявил украинский президент Владимир Зеленский.
В январе Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении персональных санкций в отношении юридических и физических лиц из России.
В мире,Владимир Зеленский,РИА Новости,Украина,
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