Четыре человека погибли, еще 36 найдены без признаков жизни в результате крушения поезда на востоке Тайваня. Известно о 61 пострадавшем, все они направлены в медицинские учреждения. 72 человека заблокированы в вагонах.

Железнодорожная авария произошла в 9 утра (04:00 мск) в туннеле, который расположен в уезде Хуалянь. Причиной ЧП стало столкновение с камнеуборочной машиной, после чего состав сошел с рельсов. По данным компании Taiwan Railway, инженерная техника не была припаркована. Машина соскользнула и врезалась в поезд.