Байден отложил визит премьера Японии в Вашингтон

Комментируя сообщение о переносе визита, японское информационное агентство «Киодо цусин» отмечает, что встреча лидеров двух государств будет проходить в момент, когда администрация Байдена пересматривает политику США в отношении Северной Кореи, проводит консультации по этому вопросу со своими союзниками. При этом подчеркивается, что предшественник Байдена экс-президент США Дональд Трамп
«не смог добиться денуклеаризации (Северной Кореи) на трех саммитах с лидером страны-затворника Ким Чен Ыном
». В пятницу в Аннаполисе, штат Мэриленд, встретятся советники по национальной безопасности Японии, Соединенных Штатов и Южной Кореи для выработки совместных действий в связи с проведением КНДР на прошлой неделе испытания двух баллистических ракет в нарушение резолюций Совета Безопасности ООН
. Источники в японском правительстве сообщили, что Суга и Байден намерены осудить запуски и призвать в совместном заявлении к полной денуклеаризации Северной Кореи.