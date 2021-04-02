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Госдеп обвинил Россию в ухудшении отношений с США

Газета.Ruиещё 1
1 час назад
Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс прокомментировал слова главы Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова о конфронтации между Москвой и Вашингтоном, которая "достигла дна". Об этом сообщает ТАСС. Он отметил, что новая американская администрация стремится достичь стабильных и предсказуемых отношений с российскими коллегами.
Госдеп обвинил Россию в ухудшении отношений с США
Фото: J. Scott Applewhite, File/APJ. Scott Applewhite, File/AP
"То, что между нами такие глубокие разногласия, а отношения пребывают в том состоянии, в котором они пребывают, не означает, что не будет никаких сфер совпадения [интересов]", - добавил Прайс.
Кроме того, представитель Госдепа перечислил претензии США к России. Среди них оказались обвинения в "хакерских атаках" в период американских президентских выборов в 2016 и 2020 годах, а также в предоставлении "наград талибам" за убийство американских солдат в Афганистане. При этом Прайс подчеркнул, что, несмотря на разногласия, такая ситуация в двусторонних отношениях США и России "не означает, что не будет сфер тактического совпадения" интересов стран. Ранее глава МИД России Сергей Лавров сравнил США с дворовыми хулиганами.
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