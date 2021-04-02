Госдеп обвинил Россию в ухудшении отношений с США

Кроме того, представитель Госдепа перечислил претензии США к России. Среди них оказались обвинения в "хакерских атаках" в период американских президентских выборов в 2016 и 2020 годах, а также в предоставлении "наград талибам
" за убийство американских солдат в Афганистане. При этом Прайс подчеркнул, что, несмотря на разногласия, такая ситуация в двусторонних отношениях США и России "не означает, что не будет сфер тактического совпадения" интересов стран. Ранее глава МИД России Сергей Лавров сравнил США с дворовыми хулиганами.