Обзор иноСМИ: Украина пригрозила Крыму беспилотниками

«Государства-изгои воспрянут духом после суэцкого фиаско»

Контейнеровоз Ever Given «по сути, одна из крупнейших в мире плавающих тележек для покупок», снова начал движение после почти недельной пробки в Суэцком канале. Но, как пишет Роджер Бойс в своем материале для The Times, это не конец истории: по его мнению, инцидент показал, что захват судна террористами или его затопление могли бы спровоцировать топливный и продовольственный кризисы на Ближнем Востоке.

«Скорее всего, кто-то в штабе Корпуса стражей исламской революции уже подумал: что ж, это идея», - завил Бойс.

По его мнению, Ирану и другим «государствам-изгоям», которые решат создать проблемы для мировой торговли, смогут помешать британские минные тральщики и разведывательные суда.

На Украине пригрозили Крыму беспилотниками

Украинский портал Defence Express рассказал , что Россия и Украина готовятся к морскому конфликту с использованием беспилотных летательных аппаратов. По версии издания, на это указывают новости о полете купленных Украиной у Турции беспилотников Bayraktar TB2 к острову Тендровская коса в Черном море.

Дроны «отрабатывали различные учебные задачи по маневрированию». Подробная программа полетов и конкретное время таких тренировок не указываются. В то же время два фрегата Черноморского флота РФ провели учения по отражению атак дронов, а затем уничтожили условный корабль-носитель беспилотников.

«Европе нужен «Спутник V»

«В действительности все наоборот: Европе нужен «Спутник», - подчеркнул он.

Дмитриев объяснил, что Россия в первую очередь должна обеспечить вакцинами собственное население. Кроме того, препарат уже одобрили в 58 странах. Глава РФПИ заявил, что после июня Россия сможет обеспечить вакциной 50 миллионов человек в ЕС в течение трех-четырех месяцев.

Зеленский решил побороть коррупцию детекторами лжи

Украинское издание «Вести» рассказало о планах государственной таможенной службы усилить контроль над сотрудниками: их намерены проверять на детекторе лжи. Портал отмечает, что ранее президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с главой службы Павлом Рябикиным и призвал чиновника искоренить коррупцию в своем ведомстве.

Для проведения проверок на полиграфе создадут специальную службу детекторного контроля. Сейчас в таможенной службе происходит переаттестация сотрудников (всего их 12 тысяч). Украинских таможенников планируют перевести на новую, контрактную систему работы.

«Байден хочет обанкротить целое поколение»

Если и есть что-то, что действительно нравится президенту США Джо Байдену и демократам, так это тратить чужие деньги, пишет автор New York Post Дэн Маклафлин. Он обратил внимание на обещание Байдена выделить два триллиона долларов на инфраструктуру в течение следующих восьми лет.