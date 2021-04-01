Обзор иноСМИ: Украина пригрозила Крыму беспилотниками

«Государства-изгои воспрянут духом после суэцкого фиаско»
Контейнеровоз Ever Given «по сути, одна из крупнейших в мире плавающих тележек для покупок», снова начал движение после почти недельной пробки в Суэцком канале. Но, как пишет Роджер Бойс
в своем материале для The Times, это не конец истории: по его мнению, инцидент показал, что захват судна террористами или его затопление могли бы спровоцировать топливный и продовольственный кризисы на Ближнем Востоке.
«Скорее всего, кто-то в штабе Корпуса стражей исламской революции уже подумал: что ж, это идея», - завил Бойс.
По его мнению, Ирану
и другим «государствам-изгоям», которые решат создать проблемы для мировой торговли, смогут помешать британские минные тральщики и разведывательные суда.
На Украине пригрозили Крыму беспилотниками
Украинский портал Defence Express рассказал
, что Россия и Украина готовятся к морскому конфликту с использованием беспилотных летательных аппаратов. По версии издания, на это указывают новости о полете купленных Украиной у Турции беспилотников Bayraktar TB2 к острову Тендровская коса в Черном море.
Дроны «отрабатывали различные учебные задачи по маневрированию». Подробная программа полетов и конкретное время таких тренировок не указываются. В то же время два фрегата Черноморского флота РФ провели учения по отражению атак дронов, а затем уничтожили условный корабль-носитель беспилотников.
«Европе нужен «Спутник V»
«В действительности все наоборот: Европе нужен «Спутник», - подчеркнул он.
Дмитриев объяснил, что Россия в первую очередь должна обеспечить вакцинами собственное население. Кроме того, препарат уже одобрили в 58 странах. Глава РФПИ заявил, что после июня Россия сможет обеспечить вакциной 50 миллионов человек в ЕС в течение трех-четырех месяцев.
Зеленский решил побороть коррупцию детекторами лжи
Украинское издание «Вести» рассказало
о планах государственной таможенной службы
усилить контроль над сотрудниками: их намерены проверять на детекторе лжи. Портал отмечает, что ранее президент Украины Владимир Зеленский
провел совещание с главой службы Павлом Рябикиным и призвал чиновника искоренить коррупцию в своем ведомстве.
Для проведения проверок на полиграфе создадут специальную службу детекторного контроля. Сейчас в таможенной службе происходит переаттестация сотрудников (всего их 12 тысяч). Украинских таможенников планируют перевести на новую, контрактную систему работы.
«Байден хочет обанкротить целое поколение»
Если и есть что-то, что действительно нравится президенту США Джо Байдену
и демократам, так это тратить чужие деньги, пишет
автор New York Post Дэн Маклафлин. Он обратил внимание на обещание Байдена выделить два триллиона долларов на инфраструктуру в течение следующих восьми лет.
Лидер сенатского меньшинства Митч МакКоннелл
назвал этот план «троянским конем», так как 94 процентов расходов пойдет не на дороги и мосты. По его мнению, значительная часть средств предназначена «на такие бесполезные вещи, как Новый зеленый курс», использование энергии ветра и солнца, а также на электромобили. «Байден готовится к тому, чтобы потратить на это годовой бюджет каждой семьи в стране. < > Налоги для корпораций обернутся тем, что мы будем оплачивать идеи Байдена до его 94-летия», - подчеркнул автор.