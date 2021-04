Обзор иноСМИ: Украина пригрозила Крыму беспилотниками

Контейнеровоз Ever Given «по сути, одна из крупнейших в мире плавающих тележек для покупок», снова начал движение после почти недельной пробки в Суэцком канале. Но, как пишет Роджер Бойс в своем материале для The Times, это не конец истории: по его мнению, инцидент показал, что захват судна террористами или его затопление могли бы спровоцировать топливный и продовольственный кризисы на Ближнем Востоке.