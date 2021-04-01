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Лукашенко отключит линии электропередачи между Минском и Вильнюсом

Алиса Селезнёва
7 часов назад
Власти Белоруссии намерены в апреле провести тестовое отключение линий электропередачи, которые связывают Вильнюс и Минск. Об этом сообщает FreeNews.
Лукашенко отключит линии электропередачи между Минском и Вильнюсом
Фото: ТАССТАСС
«Рамблер» писал, что ранее Литва бойкотировала запуск БелАЭС, которая находится в 50 километрах от Вильнюса. По мнению латвийских властей, белорусская станция «небезопасна».
При этом Евросоюз уже заявил о выделении Латвии, Литве и Эстонии 720 миллиардов евро на энергетическую независимость от России. Благодаря этому к 2025 году Прибалтика сможет выйти из энергетического кольца БРЭЛЛ, куда входят РФ и Белоруссия.
По данным FreeNews, президент Александр Лукашенко в ответ на неоднократные заявления о намерении стран Балтии отказаться от белорусской электроэнергии, решил ускорить процесс.
В итоге на 5 апреля 2021 года намечено тестовое отключение всех четырех линий электропередачи, которые связывают Литву и Белоруссию, отмечает издание.
Решение белорусских властей вызвало возмущение в Вильнюсе.
«Это мне напоминает своего рода запугивание или своего рода экономическое давление», — заявлял экс-министр энергетики Литвы Арвидас Секмокас.
Он также подчеркнул, что выход из БРЭЛЛ намечен только на 2025 год.
В мире,Арвидас Секмокас,Александр Лукашенко,ЕС,Вильнюс,Минск,Беларусь,
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