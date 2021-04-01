В 2014-2019 годах, как сообщал «Рамблер», Байден-младший был членом правления кипрского холдинга Burisma, который добывает газ на Украине.

6 апреля выйдут мемуары Байдена-младшего. The Washington Post ознакомился с ними до публикации. В них он пишет, что не считает свою работу на Украине в то время, когда его отец был вице-президентом США, неэтичной, но сейчас отказался бы от нее, будь у него такая возможность.

Байден объяснил это тем, что деньги, которые он заработал в Burisma, «подлили масла в огонь» его многолетней алкогольной и наркотической зависимости, подорвавшей его отношения с семьей и карьеру.

В своей книге он подробно описывает свою борьбу с зависимостью, пребывание в реабилитационных центрах и попытки семьи помочь ему.

В июле 2019 года, как сообщал «Рабмлер», анонимный сотрудник разведки США заявил американским СМИ, что тогдашний президент страны Дональд Трамп в ходе телефонного разговора потребовал от украинского коллеги Владимира Зеленского расследовать деятельность Байдена-младшего на Украине. В тот момент Байден-старший считался наиболее вероятным соперником Трампа на президентских выборах.