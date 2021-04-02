Степанов уточнил, что за сутки госпитализированы 5 040 заразившихся, выздоровели 10 287 человек. Предыдущий рекордный показатель смертности был установлен накануне, когда от осложнений коронавируса умер 421 житель Украины. Больше всего новых случаев заражения зафиксировано в Львовской (1 668), Одесской (1 608), Харьковской (1 494), Хмельницкой (1 351) и в Днепропетровской (1 178) областях.

Общее число случаев коронавируса за все время пандемии в стране достигло 1 711 630, выздоровели 1 333 370 человек, умерли от осложнений 33 679. За минувшие 24 часа в украинских лабораториях осуществлено более 128,5 тыс. исследований на коронавирус, из которых более 47 тыс. - на антиген, более 22,5 тыс. - на антитела и почти 59 тыс. - методом ПЦР. Положительными из последних оказались 33,7%. За все время пандемии в стране провели более 8,2 млн ПЦР-тестов, коронавирус был подтвержден в 20,7% случаях. Охват населения тестированием составляет 19,8%. За сутки от коронавируса вакцинированы 19 097 жителей Украины, с начала прививочной кампании - 267 833, из них всего два человека получили две дозы препарата.