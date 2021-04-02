Украинские медики за сутки зарегистрировали 19 893 новых случая заражения коронавирусом, что на 13% превышает количество предыдущего дня, когда было выявлено 17 569 инфицированных, и является самым большим показателем в стране за все время пандемии. За минувшие 24 часа на Украине
от осложнений после заражения умерли 433 пациента, что также стало антирекордом, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов
.
Степанов уточнил, что за сутки госпитализированы 5 040 заразившихся, выздоровели 10 287 человек. Предыдущий рекордный показатель смертности был установлен накануне, когда от осложнений коронавируса умер 421 житель Украины. Больше всего новых случаев заражения зафиксировано в Львовской (1 668), Одесской (1 608), Харьковской (1 494), Хмельницкой (1 351) и в Днепропетровской (1 178) областях.
Общее число случаев коронавируса за все время пандемии в стране достигло 1 711 630, выздоровели 1 333 370 человек, умерли от осложнений 33 679. За минувшие 24 часа в украинских лабораториях осуществлено более 128,5 тыс. исследований на коронавирус, из которых более 47 тыс. - на антиген, более 22,5 тыс. - на антитела и почти 59 тыс. - методом ПЦР. Положительными из последних оказались 33,7%. За все время пандемии в стране провели более 8,2 млн ПЦР-тестов, коронавирус был подтвержден в 20,7% случаях. Охват населения тестированием составляет 19,8%. За сутки от коронавируса вакцинированы 19 097 жителей Украины, с начала прививочной кампании - 267 833, из них всего два человека получили две дозы препарата.
Резкий рост количества инфицированных на Украине фиксируется вторую неделю. До 30 апреля в стране действуют режим чрезвычайной ситуации и общий карантин. С 24 февраля возобновлен так называемый адаптивный карантин, при котором регионы поделены на зоны в зависимости от уровня эпидемической опасности. Максимальный уровень в настоящий момент присвоен Киеву и десяти областям.
Вакцинация в стране осуществляется с конца февраля произведенным в Индии препаратом Covishield, разработанным компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом. 25 марта на Украину прибыла первая партия вакцины CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech в количестве 215 тыс. доз. В стране также зарегистрирован препарат американской компании Pfizer
, его поставки ожидаются в рамках инициативы ВОЗ
COVAX. От российского препарата "Спутник V" Украина отказалась.