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Марин Ле Пен назвала геополитической ошибкой отношение ЕС к России

Lenta.ru
13 минут назад
Лидер французской политической партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен в интервью «Комсомольской правде» назвала отношение Европейского союза (ЕС) к России, в том числе введенные санкции, исторической и геополитической ошибкой.
"Россия остается ведущим голосом в многополярном мире". Марин Ле Пен, лидер французской политической партии
Фото: BENOIT TESSIER / ReutersBENOIT TESSIER / Reuters
«Лидеры ЕС не уловили смысл потрясений истории, они все еще застыли в холодной войне со взглядами, обращенными исключительно к Соединенным Штатам и их вооруженному крылу — НАТО», — заявила она.
По мнению Ле Пен, отношения с Россией важны и необходимы. Она подчеркнула, что никто не может игнорировать роль и место России в мировом порядке, поскольку «она занимает важное место и остается ведущим голосом в многополярном мире, голосом, который регулирует международные отношения и геополитику».
Ранее Ле Пен рассказала о том, что регулярно выплачивает кредит на деятельность ее движения, взятый в России. Она объяснила, что ее сторонники понимают ситуацию — националистической партии не хотят давать кредит в западных банках — и потому не видят ничего предосудительного в сотрудничестве с российскими банками.
Марин Ле Пен — лидер консервативной националистической партии «Национальное объединение» (до 2018 года — «Национальный фронт»). Она стала ее руководителем после своего отца, Жана-Мари Ле Пена. При ней партия получила значительную популярность, а сама Ле Пен заняла второе место на президентских выборах 2017 года. Она известна, в том числе, своей пророссийской позицией.
В мире,Жан-Мари Ле Пен,НАТО,ЕС,Комсомольская правда,Россия,
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