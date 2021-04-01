"Россия остается ведущим голосом в многополярном мире". Марин Ле Пен, лидер французской политической партии

По мнению Ле Пен, отношения с Россией важны и необходимы. Она подчеркнула, что никто не может игнорировать роль и место России в мировом порядке, поскольку «она занимает важное место и остается ведущим голосом в многополярном мире, голосом, который регулирует международные отношения и геополитику».