В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

В мире за сутки выявили более полумиллиона заражений коронавирусом

Газета.Ruиещё 1
11 часов назад
В мире за сутки выявили 509 тыс. заражений коронавирусом, пишет ТАСС со ссылкой на данные ВОЗ.
Также за прошедшие 24 часа скончались 8,8 тыс. пациентов. Таким образом, с начала пандемии заболели 127,87 млн, умерли 2,79 млн человек.
45% новых случаев приходятся на Европу (230 467), на втором месте — Северная и Южная Америка (149 102), на третьем — Юго-Восточная Азия (63 837).
На первом месте в мире по распространению коронавируса находятся США (30 030 084 случая). Далее следуют Бразилия (12 573 615), Индия (12 149 335), Россия (4 545 095), Франция (4 510 740), Великобритания (4 341 740).
Ранее Россия зарегистрировала первую в мире вакцину против коронавируса нового типа для животных. Препарату дали название «Карнивак-Ков». Он был создан подведомственным Россельхознадзору федеральным государственным бюджетным учреждением «Федеральный центр охраны здоровья животных» (ФГБУ ВНИИЗЖ).
После этого несколько стран изъявили желание купить российскую вакцину от COVID-19 для животных.
В мире,ВОЗ,Россельхознадзор,ИТАР-ТАСС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители