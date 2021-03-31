Жителей Берлина обязали предоставлять отрицательный тест на коронавирус при посещении музеев, магазинов или парикмахерских. Кроме того, в любых закрытых помещениях горожане должны носить респираторы FFP2. Жесткие меры также вводят в Австрии Италии и Франции — больницы в последней работают на износ, число пациентов в реанимациях достигло 5 тыс. О том, как Европа встречает третью волну пандемии, — в материале «Газеты.Ru».

Германии за последние сутки был зафиксирован 23 681 случай коронавируса — при этом еще в начале марта в стране ежедневно выявляли 5-6 тыс. больных. В связи с этим в ряде городов ужесточают эпидемиологические меры. Так, в Гамбурге, Баварии и земле Рейнланд-Пфальц введен ночной комендантский час.

Жителей Берлина с 31 марта обязали предъявлять отрицательный тест на коронавирус, сделанный в день посещения магазинов розничной торговли, которые не продают товары «базового обеспечения».

Аналогичное требование будет действовать при посещении парикмахерских и культурных учреждений: галерей, музеев и мемориалов. Владельцам крупных торговых центров рекомендовано организовать возможность оперативного тестирования посетителей.

При этом в любых закрытых помещениях нужно будет носить респираторы с высокой степенью защиты класса FFP2.

22 марта сообщалось, что власти также запретили жителям Германии собираться в общественных местах компаниями из более чем двух человек. Исключения сделаны только для семей.

Жесткие ограничительные меры планируется ввести в Австрии. Так, с 7 апреля 2021 года австрийцы обязаны предъявлять отрицательный тест на COVID-19 при посещении всех торговых точек, кроме жизненно важных: аптек или продуктовых магазинов. В стране ежедневно фиксируют около 3300 случаев. С начала марта ежедневное число выявленных заболевших возросло на 1,5 тыс.

Сложная ситуация складывается и во Франции. 29 марта число пациентов с ковидом в тяжелом состоянии, находящихся в реанимации, приблизилось к 5 тыс., сообщали в местном минздраве

Этот показатель превысил пиковое значение осени 2020 года: тогда максимальное число пациентов с коронавирусом в реанимации — 4903 человека — было зафиксировано 16 ноября. Во время первой волны эпидемии, весной 2020 года, в отделениях интенсивной терапии находились порядка 7 тыс. пациентов с коронавирусом.

Общее число госпитализированных с ковидом во французских больницах — 28 322. Этот показатель также вырос до рекордного значения с 27 ноября прошлого года, пишет агентство Associated Press. По словам врачей, каждые сутки число больных в палатах интенсивной терапии увеличивается вдвое по сравнению с предыдущим днем. В больницах опасаются, что скоро им придется отказывать пациентам, особенно в Париже и его пригородах.

«В клинике всегда рядом есть травматологическое отделение, куда постоянно поступают люди — например, с онкологией.



Боюсь, что скоро перед нами может встать выбор, кого из двух поступивших пациентов придется оперировать: больного COVID-19 или раком», — посетовал руководитель инфекционного отделения парижского госпиталя «Тенон» Жиль Пиалу.

По всей Франции с конца прошлого года продолжает действовать комендантский час — выходить из дома запрещено с 19.00 и до 06.00. В 19 департаментах жителям разрешены перемещения только в радиусе 10 км от места жительства. Все прочие передвижения возможны лишь по веской причине и при наличии специального формуляра. За последние сутки в стране были выявлены 38 902 заболевших. При этом еще несколько недель назад в среднем ежедневно фиксировали около 15 тыс. инфицированных.

В Италии в свою очередь в дни католической Пасхи с 3 по 5 апреля на всей территории страны вводится общенациональный карантин. Кроме того, с 15 марта любой район, где число случаев COVID-19 превышает 250 на 100 тыс. жителей, должен перейти в «красную зону». По распоряжению премьер-министра Марио Драги закрываются все образовательные учреждения, включая младшую школу и детские сады. Итальянские власти уже объявили о выделении дополнительных средств на оплату внеурочных отпусков родителям с детьми младше 14 лет.

С 29 марта, как писала газета Corriere della Sera, 11 из 20 областей Италии вошли в «красную зону», включая столичную область Лацио, которая впервые попадает в категорию высокого эпидемиологического риска, а также северные Ломбардию, Венето и Пьемонт. Остальные регионы относятся к «оранжевой зоне».

И только острову Сардиния удается сохранять статус «белой зоны», где все ограничения практически сняты.

На всей территории Италии продолжают действовать основные меры по сдерживанию распространения COVID-19, а именно комендантский час с 22.00 до 05.00, запрет на скопление людей, закрытие всех торговых точек за исключением аптек и продуктовых магазинов, запрет на передвижение без необходимости, соблюдение социальной дистанции и обязательное ношение медицинских масок. В среднем ежедневно в стране фиксируется около 20 тыс. случаев COVID-19.