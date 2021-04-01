Украина пожаловалась на дискомфорт без кредитов от МВФ

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Уже в конце прошлого года в стране ощутили дефицит средств без помощи МВФ.

Нам уже некомфортно. Так было ещё в прошлом году. Конец 2020 года был очень сложным, но нам удалось согласовать параметры бюджета на 2021 год и получить макрофин от ЕС, — сказал Марченко.

Он отметил, что киевским властям пришлось две недели вести переговоры с партнёрами из МВФ. В интервью изданию LIGA.net министр признался, что кроме МВФ больше никто Украине кредитов не даст: это «базовый сценарий» для развития экономики страны.

При этом новый бюджетный период 2022–2023 годов пока свести по требованиям Фонда не получается. МВФ хочет снизить дефицит до 3,5% ВВП (внутренний валовый продукт), а Украине едва хватает возможностей довести показатель до 5,5%.