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«Нам уже некомфортно»: Украина выпрашивает новый кредит у МВФ

News.ruиещё 3
10 минут назад
Украина испытывает финансовый дискомфорт, не получив очередного транша от Международного валютного фонда (МВФ), об этом рассказал глава Минфина Украины Сергей Марченко.
Украина пожаловалась на дискомфорт без кредитов от МВФ
Фото: Yin Bogu/ Xinhua/Global Look PressYin Bogu/ Xinhua/Global Look Press
Уже в конце прошлого года в стране ощутили дефицит средств без помощи МВФ.
Нам уже некомфортно. Так было ещё в прошлом году. Конец 2020 года был очень сложным, но нам удалось согласовать параметры бюджета на 2021 год и получить макрофин от ЕС, — сказал Марченко.
Он отметил, что киевским властям пришлось две недели вести переговоры с партнёрами из МВФ. В интервью изданию LIGA.net министр признался, что кроме МВФ больше никто Украине кредитов не даст: это «базовый сценарий» для развития экономики страны.
При этом новый бюджетный период 2022–2023 годов пока свести по требованиям Фонда не получается. МВФ хочет снизить дефицит до 3,5% ВВП (внутренний валовый продукт), а Украине едва хватает возможностей довести показатель до 5,5%.
Ранее NEWS.ru писал, что Всемирный банк рассекретил данные о том, кто и сколько должен России. Денег стране должны 30 государств. Общий долг на конец 2019 года составлял 22,9 млрд долларов.
В мире,Сергей Марченко,Международный валютный фонд,Всемирный Банк,Минфин,ЕС,Украина,
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