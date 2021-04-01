Посольства 12 государств закрылись в Северной Корее

В дипмиссии подчеркнули, что весь иностранный персонал международных гуманитарных организаций покинул КНДР. Причиной указанного решения являются сложная обстановке в стране, а также дефицит лекарств и товаров. 18 марта одним днём государство покинули 38 иностранных граждан. И подобный «коллективный выезд» является далеко не первым. И, отметили в посольстве, отток иностранцев, которых там осталось менее 290 человек, из КНДР точно продолжится.
Российские представители сказали, что тех, кто уезжает, можно понять, ведь не каждый может выдержать беспрецедентные по своей строгости тотальные ограничения, острейший дефицит необходимых товаров и не только.