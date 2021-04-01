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Посольства 12 государств закрылись в Северной Корее

News.ruиещё 15
8 часов назад
Посольства 12 стран прекратили свою работу в КНДР. Замки уже повесили на зданиях, где располагались дипломатические представительства Великобритании, Венесуэлы, Бразилии, Германии, Италии, Нигерии, Пакистана, Польши, Чехии, Швеции, Швейцарии, Франции. Об этом в четверг, 1 апреля, сообщили представительства российского посольства в Пхеньяне.
Посольства 12 государств закрылись в Северной Корее
Фото: ReutersReuters
В дипмиссии подчеркнули, что весь иностранный персонал международных гуманитарных организаций покинул КНДР. Причиной указанного решения являются сложная обстановке в стране, а также дефицит лекарств и товаров. 18 марта одним днём государство покинули 38 иностранных граждан. И подобный «коллективный выезд» является далеко не первым. И, отметили в посольстве, отток иностранцев, которых там осталось менее 290 человек, из КНДР точно продолжится.
Российские представители сказали, что тех, кто уезжает, можно понять, ведь не каждый может выдержать беспрецедентные по своей строгости тотальные ограничения, острейший дефицит необходимых товаров и не только.
Российские дипломаты при этом продолжают работать.
Нам, конечно, тоже приходится нелегко, проблем очень много, несколько семей по различным причинам были вынуждены прервать командировки. Но работоспособность коллектива в полной мере сохраняется, мы выполняем и продолжим выполнять все возложенные на нас функции, — написано на странице дипмиссии в Facebook.
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