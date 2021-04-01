Посольства 12 государств закрылись в Северной Корее

В дипмиссии подчеркнули, что весь иностранный персонал международных гуманитарных организаций покинул КНДР. Причиной указанного решения являются сложная обстановке в стране, а также дефицит лекарств и товаров. 18 марта одним днём государство покинули 38 иностранных граждан. И подобный «коллективный выезд» является далеко не первым. И, отметили в посольстве, отток иностранцев, которых там осталось менее 290 человек, из КНДР точно продолжится.