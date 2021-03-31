Тихановская призвала Россию поддержать ее переговоры с Лукашенко

В Белоруссии более полугода продолжаются протесты после президентских выборов 9 августа 2020 года, согласно официальным результатам которых Лукашенко получил 80 процентов голосов. Протестующие требуют отставки руководства страны, проведения новых и честных президентских выборов, наказания виновных в насилии над демонстрантами. Акции несогласных с итогами жестко подавляются правоохранительными органами
. Были задержаны десятки тысяч людей, многие рассказывали о пытках и избиении в изоляторах. Четыре человека погибли в столкновениях с силовиками.