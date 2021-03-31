Кроме того, Киев фактически отказывается выполнять Дополнительные меры по усилению режима прекращения огня, согласованные летом 2020 года, считает президент РФ. Путин, Меркель и Макрон подробно обсудили положение дел на Украине, подтвердив при этом безальтернативность минских соглашений 2015 года. Именно эти договоренности являются основой урегулирования внутриукраинского конфликта.