Обострение на юго-востоке Украины достигло пика 26 марта. Четверо украинских военных погибли в районе поселка Шумы. Киев обвинил в убийстве Народную милицию ДНР, Донецк эти заявления опроверг. По данным ополчения, солдаты ВСУ подорвались на минном поле. Ситуация в Донбассе в последнее время все больше обрастает новыми слухами и домыслами. 30 марта главнокомандующий вооруженными силами Украины генерал-полковник Руслан Хомчак
заявил, что Россия якобы постепенно наращивает войска на границе, в особенности в Воронежской и Брянской областях, а также в Крыму. По словам Хомчака, такие действия России угрожают военной безопасности Украины, однако вооруженные силы Украины "готовы дать адекватный ответ" в случае эскалации конфликта в Донбассе или осложнения военно-политической обстановки вокруг страны. В тот же день Верховная рада
приняла закон, позволяющий за сутки мобилизовать находящихся в резерве военнослужащих при эскалации в Донбассе.