Организации США призвали Байдена к диалогу с Путиным

По мнению организаций, Байден должен вести «конструктивные двусторонние переговоры», чтобы избежать «гонки ядерных вооружений». Глава организации «Прогрессивные демократы Америки» Алан Мински заявил, что «рядовые члены прогрессивной базы Демократической партии
не заинтересованы в воинственной внешней политике в отношении Путина
или России». Он отметил, что мир и международное сотрудничество помогут «оправиться от прошлогодней катастрофы в сфере здравоохранения и экономики». По его словам, нельзя «переносить бряцание оружием холодной войны, не говоря уже о балансировании на грани ядерной войны».