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Выброс горячих облаков яванским вулканом Мерапи сняли на видео

Александр Кузьмин
2 часа назад
Вулкан Мерапи, расположенный на острове Ява в Индонезии выбросил горячие облака 1.5 километра в юго-западном направлении. Видео публикует телеграмм канал РИА Новостей.
На кадрах можно увидеть как раскаленные облака пепла и газов вылетают из жерла вулкана. За несколько часов до этого сейсмологи зафиксировали около 19 выбросов лавы, которая разлилась на расстояние 1 тысячи метров, а также около 50 небольших землетрясений. Согласно прогнозам экспертов, лава и горячие облака затронут несколько районов на юге и юго-западе острова.
Стоит отметить, что Мерапи самый активный действующий вулкан на острове Ява. Крупные извержения можно увидеть каждые семь лет, мелкие - около двух раз в год.
В мире,Видео,РИА Новости,Ява,Индонезия,
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