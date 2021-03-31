Выброс горячих облаков яванским вулканом Мерапи сняли на видео

На кадрах можно увидеть как раскаленные облака пепла и газов вылетают из жерла вулкана. За несколько часов до этого сейсмологи зафиксировали около 19 выбросов лавы, которая разлилась на расстояние 1 тысячи метров, а также около 50 небольших землетрясений. Согласно прогнозам экспертов, лава и горячие облака затронут несколько районов на юге и юго-западе острова.