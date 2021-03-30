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Названа предполагаемая дата отставки Пашиняна

Lenta.ru
27 минут назад
Премьер-министр Армении Никол Пашинян предположительно уйдет в отставку в связи с досрочными парламентскими выборами в период между 20 апреля и 5 мая. Об этом сообщает «Sputnik Армения» со ссылкой на главу аппарата премьера Арсена Торосяна.
Пашинян подаст в отставку до 5 мая
Фото: ТАССТАСС
По его словам, точная дата отставки будет названа позднее. Сам же Пашинян при этом продолжит исполнять обязанности премьера до объявления итогов голосования. «Это инструмент ослабления политической напряженности и возвращения страны в русло стабильного развития», — сказал Торосян.
Он подчеркнул, что это решение было принято в согласовании с парламентом и некоторыми несистемными партиями республики и является бесповоротным. «Нужно сделать все, чтобы принцип формирования власти народом четко действовал, как он действовал на выборах 2018 года», — добавил глава аппарата.
Ранее на решение Пашиняна уйти в отставку отреагировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он указал, что позиция армянского премьера не требует немедленного телефонного разговора с Владимиром Путиным.
Протесты с требованием к Пашиняну покинуть пост продолжаются в Армении со дня окончания военного конфликта в Нагорном Карабахе. Оппозиционные силы обвиняют премьера в предательстве национальных интересов страны, они создали политическое движение «За спасение родины», куда вошли представители 17 партий и организаций.
В мире,Никол Пашинян,Дмитрий Песков,Владимир Путин,ИА Sputnik,Армения,
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