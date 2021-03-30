Пашинян подаст в отставку до 5 мая

Он подчеркнул, что это решение было принято в согласовании с парламентом и некоторыми несистемными партиями республики и является бесповоротным. «Нужно сделать все, чтобы принцип формирования власти народом четко действовал, как он действовал на выборах 2018 года», — добавил глава аппарата.
Протесты с требованием к Пашиняну покинуть пост продолжаются в Армении со дня окончания военного конфликта в Нагорном Карабахе. Оппозиционные силы обвиняют премьера в предательстве национальных интересов страны, они создали политическое движение «За спасение родины», куда вошли представители 17 партий и организаций.