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Лукашенко подписал указ о контрсанкциях

RT на русскомиещё 10
37 минут назад
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о контрсанкциях в отношении стран, которые ранее ввели ограничения против белорусской стороны.
Лукашенко ввел ответные санкции против зарубежных лиц
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Лукашенко.
Отмечается, что указ 128 «О применении специальных мер» принят в целях обеспечения безопасности и защиты национальных интересов Республики Беларусь.
В документе говорится о введении запрета на ввоз в страну отдельных категорий товаров, а также на импорт работ и услуг, выполняемых юридическими и физическими лицами государств, принявших санкции в отношении белорусских юридических или физических лиц.
Уточняется, что подробный перечень товаров, работ, услуг и при необходимости иностранных юридических и физических лиц будет установлен белорусским Советом министров.
В мире,Александр Лукашенко,Беларусь,
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