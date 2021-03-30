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Аваков предложил развивать русский язык на Украине

Газета.Ru
50 минут назад
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил на своей странице в Facebook, что в Украине необходимо обеспечить свободное развитие русского языка.
Аваков предложил развивать русский язык на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По мнению Авакова, русский язык является языком общения и культуры, на котором создавали свои произведения многие украинские писатели.
«Русский, крымско-татарский, румынский, венгерский, болгарский и прочие языки, которые живут на Украине – языки общения и культуры, семейного наследия, часть богатой украинской культурной ауры. Эти языки также принадлежат украинцам!», — указал Аваков.
По его мнению, русская языковая культура принадлежит в большой степени украинцам.
«Я, русскоязычный украинский националист, уверен, что мы должны приветствовать развитие нашего русского языка, на котором говорят миллионы украинцев, и давать ему возможность свободно развиваться. Почему мы, украинцы, должны отказываться от языка Гоголя, Квитки-Основьяненко, Шевченко, Носова, Зощенко, Булгакова, Виктора Некрасова и сотен других прекрасных украинских русскоязычных писателей?», — добавил Аваков.
Ранее МИД России оценил идею Авакова о вещании на русском языке из Украины.
В мире,Виктор Некрасов,Арсен Аваков,МИД,Украина,
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