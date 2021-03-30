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Европа «раскололась» из-за поставок «Спутника V». Решение по поводу приема вакцины известно

Русская Планета
1 час назад
В Европе возник раскол из-за поставок российской вакцины «Спутник V». Некоторые страны видят в ней только плюсы, другие выступают против приема препарата из России. Трения по поводу поставок могут решиться в ближайшее время.
О расколе сообщила газета Le Monde. Отмечается, что одобрительные слова в адрес «Спутника V» высказывает прежде всего Германия. Италия не предпринимает действий по поводу приобретения «Спутника V».
Активно против закупки вакцины выступают во Франции. Министр иностранных дел страны Жан-Ив Ле Дриан заявил, что «Спутник V» - это «средство пропаганды и агрессивной дипломатии». Никакого интереса к вакцине не проявили в Польше.
Источники издания утверждают, что в ближайшее время Европейская комиссия вступит в переговоры с Российским фондом прямых инвестиций по поставкам препарата.
Ранее президент России Владимир Путин, комментируя заявление представителей комиссии о ненужности «Спутника V», заявил, что «ничего никому не навязывает».
В марте Германия призывала Европу централизованно закупить разработанную в России вакцину.
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