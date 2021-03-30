В Европе возник раскол из-за поставок российской вакцины «Спутник V». Некоторые страны видят в ней только плюсы, другие выступают против приема препарата из России. Трения по поводу поставок могут решиться в ближайшее время.
О расколе сообщила газета Le Monde. Отмечается, что одобрительные слова в адрес «Спутника V» высказывает прежде всего Германия. Италия не предпринимает действий по поводу приобретения «Спутника V».
Активно против закупки вакцины выступают во Франции. Министр иностранных дел страны Жан-Ив Ле Дриан заявил, что «Спутник V» - это «средство пропаганды и агрессивной дипломатии». Никакого интереса к вакцине не проявили в Польше.