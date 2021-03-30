Обзор иноСМИ: Россию и Китай втягивают в катастрофу

На пороге Третьей мировой: Россию и Китай втягивают в катастрофу

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Китая и Эксперт по Юго-Восточной Азии, доктор Ронан Ли считает, что военный переворот в Мьянме может спровоцировать более широкий конфликт с участием Индии России . Об этом пишет Daily Express.

Продемократическое восстание столкнулось с репрессиями на прошлых выходных, когда военные и полицейские открыли огонь про протестующим. В результате погибли по меньшей мере 89 человек, включая детей.

«Мьянма богата природными ресурсами, она находится между Индией и Китаем.У этого конфликта явно есть потенциал, чтобы привлечь внимание Китая, Индии, России и Запада. Это может стать катастрофой», - предупредил Ли.

Почему вакцинный туризм обречен на провал

Уравнение, образованное зависимостью некоторых стран от туризма и нехваткой антикоронавирусных вакцин, некоторые государства пытаются решить «сомнительным с этической точки зрения способом». Как пишет El Periódico, речь идет о вакцинном туризме, который позволит наиболее обеспеченным людям не стоять в очереди на иммунизацию.

С предложением делать туристам прививки выступили в США, ОАЭ и на Мальдивах. Однако опрошенные El Periódic эксперты считают, что такой вариант не сработает: пока доз вакцины мало, принять всех желающих туристов не удастся, а когда их станет много, необходимость в таком туризме отпадет.

Турецкую молодежь призвали читать Горького

Автор турецкой газеты Evrensel Али Чарман рассказал своим читателям о Максиме Горьком , писателе «выросшем из притесняемого, эксплуатируемого народа, чья жизнь была отравлена». По мнению Чармана, произведения Горького могут быть полезны современной турецкой молодежи.

«Каждый день мы видим, как капиталистическое общество разрушает человеческое сознание и отношения. И в таком обществе не так-то просто двигаться к светлому будущему человечества! Работы Горького важны для выхода из этого опасного темного процесса в нашей стране», - заявил автор.

Чарман подчеркнул, что книги Горького «вселяют надежду в рабочий класс».

Эксперты оценили возможности России и НАТО

Что случится, если Россия пойдет в наступление на Прибалтику? Шведские исследователи попытались ответить на этот вопрос в новой работе и пришли к выводу, что ключ к победе НАТО - западные ВВС, пишет Aftonbladet.

Газета отмечает, что в 2016 году эксперты уже моделировали подобный конфликт и сочли, что Москва разгромила бы страны Балтии за несколько дней. Теперь шведы считают, что Россия может одержать победу, если быстро использует свое преимущество на суше. Однако НАТО способно поднять свои шансы, если заранее подготовит штурмовую авиацию.

В ВСУ заявили о готовности Зеленского начать наступление в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский готов дать команду о наступлении в Донбассе, но старается избежать такого сценария и больших потерь среди мирного населения региона. Об этом сообщает «Гордон» со ссылкой на главу Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака.

«Я вам гарантирую: у верховного главнокомандующего проблем дать команду или принять решения нет. Просто надо просчитывать все последствия», - подчеркнул он.