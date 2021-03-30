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Псаки разъяснила «путаницу» в связи с Харрис и миграцией

ИА Regnum
13 минут назад
«Путаницей» информацию о том, что вице-президент США Камала Харрис возглавит урегулирование миграционного кризиса на южной границе, назвала пресс-секретарь Джен Псаки 29 марта во время ежедневного общения с журналистами. При этом она отметила, что в задачи Харрис входит исключительно решение «коренных причин» кризиса.
Псаки заявила о «путанице» в миграционном кризисе
Фото: ReutersReuters
«Вице-президент США будет помогать руководить этими усилиями, в частности, по устранению коренных причин, а не решать проблемы на границе, здесь есть некоторая путаница», — указала Псаки.
Байден и Псаки указали на насилие, коррупцию, бедность и изменение климата как на факторы, спровоцировавшие наплыв мигрантов в США из Центральной Америки. Они утверждали, что устранение этих «коренных причин» убедит большее количество потенциальных переселенцев остаться дома.
В мире,Соединенные Штаты,
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