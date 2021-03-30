Псаки заявила о «путанице» в миграционном кризисе

Байден и Псаки указали на насилие, коррупцию, бедность и изменение климата как на факторы, спровоцировавшие наплыв мигрантов в США из Центральной Америки. Они утверждали, что устранение этих «коренных причин» убедит большее количество потенциальных переселенцев остаться дома.