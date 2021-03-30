Лукашенко отказался «размывать» полномочия президента

«Я внимательно их (предложения) изучал. Часть решений действительно назрела сегодня. По другим предложениям, я абсолютно убежден, что «размывать» полномочия главы государства мы не будем. Это касается в первую очередь тех сфер, где решаются важнейшие вопросы для любого жителя, субъекта хозяйствования и государства в целом. Более того, зачастую они носят необратимый характер», – заявил Лукашенко, передает РИА «Новости» со ссылкой на «СБ. Беларусь сегодня».
«Мы не должны принимать решения, которые в результате работы над конституцией потом придется отменять или приводить в другое состояние. Поэтому надо будет тесно вести работу с конституционной комиссией. И на основе новой конституции мы должны прийти к выверенной и идеально продуманной вертикали власти с обновленными полномочиями», – заявил он.