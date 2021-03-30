Лукашенко отказался «размывать» полномочия президента

По его словам, кабмином, местными исполнительными и распорядительными органами, парламентариями подготовлен пакет предложений, которые могут расширить сферу деятельности правительства и иных государственных органов. Глава государства напомнил, что в прошлом году поручалось изучить возможность перераспределения полномочий между различными органами, а может, ветвями власти и усиления их ответственности.