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Названа цель скандала вокруг российского оборудования на немецких подлодках

Деловая газета "Взгляд"
27 минут назад
«Российский фактор, поданный как некая попытка Москвы вмешаться в дела Германии, будет фишкой некоторых партий на предстоящих выборах», – заявил газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар, комментируя предстоящее обсуждение в Бундестаге факта использования российских навигационных устройств на немецких военных подлодках. Ранее об этом сообщило издание Bild.
Скандал с подлодками связали с грядущими выборами в Германии
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Газета Bild – это таблоид, который постоянно придумывает новые провокации в отношении России. Думаю, громкого и длительного политического скандала не будет, потому что Германия все-таки не «банановая республика», – сказал немецкий политолог Александр Рар.
«Также министерство обороны Германии уже ответило, что располагает серьезной системой противодействия возможным шпионским атакам и в свои технологии никого пускать не намерено», – подчеркнул эксперт.
Собеседник предположил, что количество подобных публикаций в немецких СМИ будет возрастать по мере приближения дня выборов в Бундестаг, которые состоятся осенью текущего года. «Безусловно, российский фактор, поданный как некая попытка Москвы вмешаться в дела Германии, будет фишкой некоторых партий на предстоящих выборах», – считает собеседник.
«Однако, думаю, вскоре последует серьезный ответ от правительства Германии о том, что эти закупки были сделаны абсолютно корректно, все было легитимно и транспарентно. Кроме того, российская технология на тот момент была самая лучшая из тех, какие можно было получить, поэтому никаких претензий ни у кого быть не должно», – заключил Александр Рар.
Во вторник стало известно, что Бундестаг собрался обсудить информацию о том, что корабли ВМС Германии оснащены российскими навигационными устройствами. Об этом сообщила представитель фракции Свободной демократической партии по оборонным вопросам Мари-Агнес Штрак-Циммерман. Она также добавила, что крайне раздражена» сообщениями о российских устройствах на немецких подводных лодках.
Ранее издание Bild сообщило, что с российской компанией «Транзас» Берлин начал сотрудничать еще в 2005 году: при канцлере Герхарде Шредере около 100 кораблей ВМФ ФРГ были оснащены новыми навигационными системами. Позднее власти выбрали систему Transas Navi-Sailor 4000 для современных немецких подлодок U 35 (в эксплуатации с 2015 года) и U 36 (с 2016).
По информации издания, «Транзас» был основан в Санкт-Петербурге в 1990 году и работает как в гражданском, так и в военном секторах. При этом в материале отмечается, что в 2018 году предприятие купила финская компания Wartsila, но подразделение вооружений осталось у России. «Из-за тесных связей с российским аппаратом безопасности эта часть «Транзаса», по мнению экспертов в области безопасности, находится в фокусе западных разведслужб», – говорится в статье.
В ответ на запрос издания о том, могут ли устройства «Транзаса» представлять угрозу для немецких подлодок, в министерстве обороны ФРГ заявили, что «правительство прилагает большие усилия для обеспечения безопасности IT-, кибер- и криптосредств в ведении министерства обороны».
Напомним, в августе 2018 года американское издание National Interest назвало состояние ВМС Германии позором для богатейшей страны Европы.
В мире,Александр Рар,Герхард Шредер,Транзас,Министерство обороны,Бундестаг,Bild,Деловая газета "Взгляд",Москва,Россия,Германия,
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