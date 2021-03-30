Скандал с подлодками связали с грядущими выборами в Германии

«Газета Bild – это таблоид, который постоянно придумывает новые провокации в отношении России. Думаю, громкого и длительного политического скандала не будет, потому что Германия все-таки не «банановая республика», – сказал немецкий политолог Александр Рар.
«Также министерство обороны Германии уже ответило, что располагает серьезной системой противодействия возможным шпионским атакам и в свои технологии никого пускать не намерено», – подчеркнул эксперт.
«Однако, думаю, вскоре последует серьезный ответ от правительства Германии о том, что эти закупки были сделаны абсолютно корректно, все было легитимно и транспарентно. Кроме того, российская технология на тот момент была самая лучшая из тех, какие можно было получить, поэтому никаких претензий ни у кого быть не должно», – заключил Александр Рар.