Скандал с подлодками связали с грядущими выборами в Германии

Собеседник предположил, что количество подобных публикаций в немецких СМИ будет возрастать по мере приближения дня выборов в Бундестаг, которые состоятся осенью текущего года. «Безусловно, российский фактор, поданный как некая попытка Москвы вмешаться в дела Германии, будет фишкой некоторых партий на предстоящих выборах», – считает собеседник.

По информации издания, «Транзас» был основан в Санкт-Петербурге в 1990 году и работает как в гражданском, так и в военном секторах. При этом в материале отмечается, что в 2018 году предприятие купила финская компания Wartsila, но подразделение вооружений осталось у России. «Из-за тесных связей с российским аппаратом безопасности эта часть «Транзаса», по мнению экспертов в области безопасности, находится в фокусе западных разведслужб», – говорится в статье.