СБУ провела массовые обыски по делу Медведчука

«Запугивание оппозиции и усиление давления на оппонентов власти в Украине продолжается полным ходом. После проведенных на прошлой неделе обысков в офисе "Украинского выбора" сегодня с самого утра сотрудники СБУ в нескольких областях Украины проводят обыски у граждан, некогда имевших отношение к этой общественной организации», — написал депутат Ренат Кузьмин.
«Украина стремительно превращается в полицейское государство, использующее правоохранительные и судебные органы в целях, далеких от задач уголовного судопроизводства», — считает Кузьмин.