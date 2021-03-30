Вакцину AstraZeneca переименовали после скандала

Вакцину AstraZeneca переименовали после того, как в Европе начали массово отказываться от её применения. Теперь же оксфордский препарат носит название Vaxzevria, сообщается на сайте европейского агентства EMA.

Фото: Dinendra Haria/Keystone Press Agency/Global Look Press Dinendra Haria/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вакцина претерпела значительные изменения. Впрочем, только внешние — помимо названия ей сменили маркировку и вид упаковки.

Тем не менее репутацию препарата уже вряд ли удастся восстановить — в Эстонии за неделю почти 200 побочных случаев, в Канаде запретили колоть оксфордскую вакцину пациентам старше 55 лет из-за возможного образования тромбов. Помимо этого, после вакцинации этим препаратом случались и летальные исходы.

Так, к примеру, провизор аптеки в военном госпитале в Черновицкой области на Украине умер вскоре после того, как ему сделали прививку от коронавируса препаратом, разработанным компанией AstraZeneca. Также известно о ряде случаев смертей в Европе после прививки вакциной AstraZeneca. У всех скончавшихся были выявлены тромбоэмболические осложнения.