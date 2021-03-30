На Украине действующая власть хочет понравиться президенту США Джо Байдену и забросать трупами украинцев границу с Россией. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил депутат Верховной рады Ренат Кузьмин.

Кузьмин, как сообщал «Рамблер», — депутат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». Вчера он высказал мнение, что действующая на Украине власть использует обман и манипуляции вроде лозунга «Армия, язык, вера» для набора электоральных очков перед выборами.

Парламентарий указал на тот факт, что на Украине нет единого языка и единой церкви, и призвал президента Владимира Зеленского быть главой всего многонационального и многоязыкого украинского государства, а не отдельной его части, а также не уничтожать собственный народ ради селфи с американским коллегой Байденом.

«Украинская власть хочет понравиться американцам. Конечно, они хотят, чтобы позвонил Байден, чтобы произошла эта встреча, чтобы они о чем-то поговорили, сделали селфи. Они хотят трупами украинцев забросать российско-украинскую границу! Они сумасшедшие. Они опасны для нашей страны. Это действующая власть представляет угрозу для национальной безопасности», — заявил Кузьмин.

3 марта, как сообщал «Рамблер», в пресс-службе управления народной милиции ДНР сообщили, что в связи с отсутствием реакции международных наблюдателей на продолжающиеся обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины подразделениям милиции дано разрешение на ведение упреждающего огня на подавление и уничтожение огневых точек противника.