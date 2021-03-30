Австралия ввела санкции против России

Против России были введены санкции со стороны Австралии . Под ограничительные меры попали четыре юридических лица и одно физлицо, которые были связаны со строительством Крымского моста.

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Им будет запрещён въезд в страну, сообщил во вторник австралийский МИД

Австралия ввела адресные финансовые санкции и ограничения на въезд в отношении российского физического лица и четырёх российских компаний, связанных со строительством и эксплуатацией железнодорожного моста через Керченский пролив, — сказано на сайте ведомства.

Дипломаты уточнили, что координировали свои действия с Канадой, которая также ранее ввела соответствующие ограничения.

Крымский мост — это попытка закрепить контроль России над Крымским полуостровом, который был якобы незаконно аннексирован, заявила министр иностранных дел страны Мэрис Пейн. А лица, против которых введены санкции, якобы причастны к попыткам «узаконить аннексию Россией Крыма и Севастополя».

Канада ввела санкции в отношении двух российских и украинских физических лиц, а также против четырёх предприятий в Крыму. Об этом сообщает МИД страны, писал NEWS.ru.