На Украине задержали экс-командира батальона "Донбасс"

Фото: Reuters Reuters

"Сегодня в 15:30 мск состоится заседание в Печерском районном суде Киева, где Виногродскому изберут меру пресечения", - сообщило в понедельник издание "Страна" со ссылкой на сторонников националиста.

Подробности данного дела на сайте СБУ пока отсутствуют.

Анатолий Виногродский - бывший участник силовой операции на востоке Украины, с 3 апреля 2015 по июль 2016 года был командиром батальона "Донбасс". Он также являлся координатором штаба блокады торговли с Донбассом. Сотрудники полиции Украины уже задерживали Виногродского в ноябре 2017 года по подозрению в совершении разбойного нападения. Суд первой инстанции постановил тогда арестовать его на два месяца, но эта мера пресечения была отменена апелляционным судом.

Дело о поставках

На прошлой неделе СБУ сообщила о разоблачении деятельности незаконного вооруженного формирования, организаторами которого были Семенченко и Шевченко. По ее данным, подозреваемые являются возможными организаторами и участниками противоправной схемы по ввозу в обход таможенного контроля запчастей для военной техники и товаров двойного назначения с территории Российской Федерации, которые впоследствии продавали государственным предприятиям оборонной сферы по завышенным ценам.

СБУ отметила, что в группу входили более 150 человек, которые действовали под прикрытием охранных фирм и общественных организаций. Участники проходили обучение в центрах подготовки за рубежом. Кроме того, как сообщили в СБУ, зафиксированы данные об участии фигурантов дела в заключении контрактов с представителями различных организаций стран Ближнего Востока.