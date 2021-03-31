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В Германии за сутки выявили свыше 17 тыс. носителей коронавируса

ИА Regnumиещё 3
6 часов назад
За минувшие сутки на территории Германии был выявлен 17 051 новый подтвержденный случай заражения коронавирусом. Об этом 31 марта сообщает Институт Роберта Коха, входящий в структуру немецкого минздрава.
Свыше 17 тыс. носителей COVID выявили в Германии за сутки
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По данным института, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 2 808 873.
Также сообщается, что за это же время в Германии от COVID-19 скончались 249 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов возросло до 76 342.
При этом уточняется, что на данный момент в стране свыше 2,521 млн человек вылечились от нового заболевания.
Кроме этого, указывается что в наибольшей степени от коронавируса пострадали федеральные земли Северный Рейн-Вестфалия (608 416 заразившихся), Бавария (496 321) и Баден-Вюртемберг (361 625).
Отметим, днем ранее в Германии за сутки было выявлено свыше 13,2 тыс. новых заразившихся коронавирусной инфекцией.
В мире,Роберт Кох,Минздрав РФ,Германия,
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