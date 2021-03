Президент Египта заявил о разблокировке Суэцкого канала

Ранее стало известно о возвращении на воду контейнеровоза Ever Given. Ever Given под флагом Панамы сел на мель на юге Суэцкого канала в прошлый вторник, 23 марта, полностью перекрыв движение в обе стороны. Управляющая судном японская компания Shohei Kisen объяснила произошедшее сильным ветром. На борту судна находится более 20 тыс. тяжеловесных контейнеров, их переправляли из Китая в нидерландский порт Роттердам . Ever Given — одно из крупнейших судов в своем классе: длина составляет 400 м, ширина — 59 м.