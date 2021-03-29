Президент Египта заявил о разблокировке Суэцкого канала

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Ранее стало известно о возвращении на воду контейнеровоза Ever Given. Ever Given под флагом Панамы сел на мель на юге Суэцкого канала в прошлый вторник, 23 марта, полностью перекрыв движение в обе стороны. Управляющая судном японская компания Shohei Kisen объяснила произошедшее сильным ветром. На борту судна находится более 20 тыс. тяжеловесных контейнеров, их переправляли из Китая в нидерландский порт Роттердам . Ever Given — одно из крупнейших судов в своем классе: длина составляет 400 м, ширина — 59 м.

После того, как Суэцкий канал был заблокирован, возле него образовался затор из более чем 450 судов, ожидающих прохода. В очереди стоят в том числе танкеры с нефтью на 400 млн долларов. Пробка растянулась на 65 км от южного входа в канал.

В ночь на воскресенье, 28 марта, была предпринята попытка снять судно с мели во время прилива, но она провалилась. После этого президент Египта поручил подготовиться к облегчению груза Ever Given.