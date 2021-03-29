В Кении скончалась бабушка Барака Обамы

Экс-премьер Кении Раила Одинга назвал её «символом стойкости и уверенности в себе» кенийских женщин, которая воспользовалась успехом внука, чтобы содействовать учёбе и образованию девочек в регионе.

Барак Обама родился в 1961 году в Гонолулу и никогда не жил в Кении. Его родители — белая американка Стэнли Энн Данхэм и кениец Барак Хусейн Обама-старший — разошлись в 1964 году. После этого отец будущего главы Белого дома вернулся на родину, где работал на государственной службе. Обама-старший погиб в 1982 году в автомобильной аварии.