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В Кении скончалась бабушка Барака Обамы

Говорит Москва
27 минут назад
В Кении скончалась бабушка Барака Обамы. Ей было 99 лет.
В Кении скончалась бабушка Барака Обамы
Фото: ReutersReuters
Сара Обама — третья жена деда бывшего президента США по отцовской линии.
Экс-премьер Кении Раила Одинга назвал её «символом стойкости и уверенности в себе» кенийских женщин, которая воспользовалась успехом внука, чтобы содействовать учёбе и образованию девочек в регионе.
Барак Обама родился в 1961 году в Гонолулу и никогда не жил в Кении. Его родители — белая американка Стэнли Энн Данхэм и кениец Барак Хусейн Обама-старший — разошлись в 1964 году. После этого отец будущего главы Белого дома вернулся на родину, где работал на государственной службе. Обама-старший погиб в 1982 году в автомобильной аварии.
В мире,Барак Обама,Кения,Соединенные Штаты,
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