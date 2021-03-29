"Будут разбиты": китайцы призвали НАТО не лезть в Крым

Китайские военные обозреватели заявили, что в случае столкновения России НАТО в Черном море силы альянса будут разбиты благодаря мощи Черноморского флота и Крыма . Об этом сообщает «ПолитЭксперт» со ссылкой на Jinri Toutiao.

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По мнению китайских экспертов, НАТО не удалось бы привести в Черное море достаточное количество боевых кораблей - максимум небольшую ударную группу из пары авианосцев и 15 эсминцев с ракетами.

«Этих морских вооруженных сил достаточно, чтобы создать мощную стратегическую угрозу для большинства стран мира. Но едва ли НАТО сможет напугать Россию ими», - заявили китайцы.

Они отметили, что в Черноморском флоте насчитывается 3 400 кораблей, включая мощный ракетный крейсер «Москва», оснащенный комплексами П-1000 «Вулкан», 30 ракетных катеров и восемь подлодок.

Китайские обозреватели назвали Крым «непотопляемым авианосцем» и напомнили, что на полуострове размещены системы С-400, береговые ракетные комплексы «Бастион» со сверхзвуковыми и гиперзвуковыми ракетами и системы «Бал» с противокорабельными ракетами Х-35.

Как писал «Рамблер», ранее эксперты шведского научно-исследовательского института тотальной обороны (FOI) пришли к выводу, что Россия будет иметь преимущество перед НАТО, если крупный конфликт произойдет без предварительного уведомления вблизи Швеции.