На Украине пообещали запустить платную вакцинацию от COVID-19

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что власти страны до конца года разрешат частным клиникам запустить платную вакцинацию от коронавируса, и пообещала, что препаратов хватит всем желающим. Об этом пишет «Укринформ»

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По ее словам, такая практика поможет быстрее получить препарат записавшимся на вакцинацию, но не желающим долго дожидаться своей очереди.

«В этом году также начнется вакцинация в частных клиниках. Наряду с бесплатным прививкой получать дозу вакцины смогут те, чья очередь еще не подошла», — сказала Мендель.

Она отметила, что у не входящих в приоритетные группы иммунизации украинцев уже сейчас есть возможность привиться от инфекции, так как одна ампула вакцины Covishield рассчитана на 10 инъекций, и ее надо полностью использовать в течение шести часов после разморозки.

«Если на прививку записалось менее десяти человек из группы, в которой приоритет на данном этапе вакцинации, то укол делают тем, кто не входит в эту группу, но записался на прививку. Это одна из причин, почему уже надо регистрироваться на вакцинацию», — добавила пресс-секретарь.

Вакцинация от коронавируса на Украине началась 24 февраля. В республику поступила первая партия препарата Covishield, который производится в Индии по лицензии компании AstraZeneca. По последним данным, коронавирусом на Украине заразились более 1,6 миллиона человек. 4 марта правительство объявило о начале третьей волны распространения инфекции.